picchia la madre e scappa trovato il corpo del 20enne

Il corpo di un giovane di 20 anni di Pollenza è stato ritrovato poche ore dopo che aveva aggredito la madre e scappato con l’auto. La causa dell’episodio sembra essere un gesto impulsivo legato a problemi personali. La polizia ha trovato il corpo in un’area periferica, dove si sospetta abbia cercato rifugio dopo l’aggressione. La scena lascia ancora molte domande sulle motivazioni che hanno portato a questa tragedia improvvisa.

È stato ritrovato ieri, pochi minuti dopo mezzogiorno, il corpo dell’operaio di Pollenza che venerdì, nel giorno del suo ventesimo compleanno, aveva massacrato di botte la mamma e poi era fuggito in auto. Il corpo è stato individuato dai sommozzatori dei vigili del fuoco di Ancona sotto il motopontone del porto di Civitanova, proprio nel punto dove le telecamere di videosorveglianza lo avevano ripreso mentre si tuffava in acqua. La mamma invece, una estetista di 54 anni, è ancora ricoverata a Torrette. Le ricerche erano iniziate venerdì sera, dopo l’allarme dato dai vicini che avevano sentito la donna urlare e chiedere aiuto in casa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

