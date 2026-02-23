Picchia la compagna e la costringe a prelevare dei soldi al bancomat | 41enne arrestato a Napoli

Un uomo di 41 anni ha aggredito la compagna e l’ha costretta a prelevare soldi al bancomat, causando l’intervento della polizia. La lite si è svolta nella zona di Materdei a Napoli, dove gli agenti sono intervenuti dopo aver ricevuto la chiamata di emergenza. La donna ha riportato lievi ferite e ha raccontato di essere stata minacciata durante l’episodio. L’uomo è stato portato in commissariato per ulteriori accertamenti.

