Piacenza-Trento 3-1 | Boninfante elogia il cuore della squadra Mendez ammette le difficoltà in battuta

Gas Sales Bluenergy Piacenza ha battuto Itas Trentino 3-1 grazie alla determinazione dei giocatori, che hanno mostrato grande cuore in campo. La vittoria deriva dalla forza del gruppo e dalla capacità di reagire alle difficoltà durante la partita. Una presenza numerosa al palaBancaSport ha spinto la squadra di casa verso il successo. Mentre Boninfante ha lodato la grinta della squadra, Mendez ha riconosciuto le sfide incontrate in battuta. La partita si è conclusa con un risultato che sorprende molti.

In un palazzetto gremito oltre ogni aspettativa, la squadra di casa ha ottenuto una vittoria cruciale, consolidando la propria posizione in classifica e rafforzando la propria fiducia in vista delle prossime sfide. La partita si è rivelata estremamente combattuta e ricca di emozioni, dimostrando come il cuore e la determinazione possano fare la differenza anche in incontri di alta difficoltà. La performance dei padroni di casa si è distinta per l’intensità e il senso di unità, che hanno portato alla vittoria contro un avversario di alto livello. Il match tra Gas Sales Bluenergy Piacenza e Itas Trentino si è concluso con il risultato di una vittoria netta per i padroni di casa. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

LIVE Lubiana-Trento 0-0, Champions League volley 2026 in DIRETTA: reazione della squadra di Mendez dopo un inizio complicato, 10-8Dopo un inizio difficile, Trento sembra aver preso coraggio e risponde al primo tempo morto con una buona reazione.

LIVE Lubiana-Trento 0-1, Champions League volley 2026 in DIRETTA: ottima partenza della squadra di Mendez nel secondo set, 3-7Trento parte forte nella partita di Champions League volley contro Lubiana.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Gas Sales Bluenergy Piacenza-Itas Trentino 3-1, la cronaca del match; Volley, Piacenza-Itas Trentino 3-1: sconfitta pesante per i campioni d'Italia, terza posizione ancora in bilico; Volley, Trento cade a Piacenza, 3-1 amaro: la corsa al terzo posto si riapre a una giornata dal termine; Trento cade a Piacenza, Modena show: si accende la lotta per il 3° posto. Cisterna spaventa la Lube.

Pallavolo SL – Piacenza più forte degli infortuni, batte Trento 3-1 e blinda il quinto postoGas Sales Bluenergy Volley Piacenza in un PalabacaSport sold out supera l’Itas Trentino, blinda il quinto posto in classifica e tiene nel mirino lo stesso Trento e Modena avanti di una lunghezza. E me ... ivolleymagazine.it

TRENTINO VOLLEY *SUPERLEGA: L’ULTIMA TRASFERTA DELLA STAGIONE REGOLARE NON RISERVA PUNTI, PIACENZA SUPERA 3-1 IN RIMONTA I GIALLOBLÙDi seguito il tabellino dell’incontro valido per il ventunesimo turno di SuperLega Credem Banca 2025/26, giocato questa sera al PalaBancaSport di Piacenza. agenziagiornalisticaopinione.it

| Penultimate Round completed. Trento, Modena and Piacenza still in race for third place! Sunday, February 22 2026 • Cisterna Volley - LUBE Volley 2-3 (18:25, 17:25, 25:23, 29:27, 7:15) • Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza - Trentino Volley Srl 3-1 (23: - facebook.com facebook

Pallavolo SL - Piacenza più forte degli infortuni, batte Trento 3-1 e blinda il quinto posto x.com