Pezzali a Sanremo è in alto mare | Cinque serate di show a fumetti

Max Pezzali si trova in difficoltà a causa di problemi con la produzione dello show, che lo impediscono di esibirsi come previsto a Sanremo. La sua partecipazione come superospite, annunciata per tutte e cinque le serate, rischia di essere cancellata o rimandata. Le tensioni tra l'artista e gli organizzatori si sono intensificate negli ultimi giorni, lasciando in sospeso il suo coinvolgimento. La situazione resta ancora da chiarire, mentre le aspettative dei fan restano in sospeso.

Sanremo, 23 febbraio 2026 – Qui dove il mare luccica e tira (neanche tanto) forte il vento, Max Pezzali prepara il suo Sanremo da superospite anfibio di tutte e cinque le serate. La Costa Toscana culla, infatti, con un rollio garbato il viaggio dietro le quinte di quel The Party Boat con cui l’uomo di Come mai lancia un’agenda 2026 ricca di avventure ad alto volume. Innanzitutto, questa “residency” tra le onde, poi il suo primo tour europeo, a seguire il secondo capitolo dell’antologia con inediti Max Forever, una nuova serie della fiction Sky (e Now) Nord Sud Ovest Est - La leggendaria storia degli 883, e, dulcis in fundo, un’altra “residency”, stavolta natalizia a Milano, tra le gradinate del nuovo Unipol Dome Milano Santa Giulia (fino a ieri Arena Milano). 🔗 Leggi su Quotidiano.net

