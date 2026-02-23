Peter Mandelson ascesa e caduta | l’ex spin doctor di Blair affondato dallo scandalo Epstein

Peter Mandelson ha perso la sua reputazione a causa delle accuse legate a Jeffrey Epstein. La sua vicenda nasce da una serie di intercettazioni e testimonianze che lo collegano alle attività dell’imprenditore statunitense. Le indagini hanno rivelato dettagli sconvolgenti sui rapporti tra i due, portando molti a mettere in discussione la sua integrità. La notizia si diffonde rapidamente, scuotendo il mondo politico e sociale.

© Quotidiano.net - Peter Mandelson, ascesa e caduta: l’ex spin doctor di Blair affondato dallo scandalo Epstein

Londra, 23 febbraio 2026 – “Il mio migliore amico”. Così, nel 2003, Peter Mandelson parlava di Jeffrey Epstein. Dopo la prima condanna a carico del faccendiere americano, lo spronò a “combattere” contro l’ingiustizia subita. Dai file dissecretati dal Dipartimento Usa emerge il rapporto a doppio filo del politico britannico con il finanziere pedofilo: messaggi affettuosi, foto in mutande nell’attico di New York, bonifici. L’ex ambasciatore britannico oggi è finito in arresto nell’indagine che lo vede sospettato di aver passato ad Epstein informazioni sensibili del governo britannico ai tempi in cui era ministro. 🔗 Leggi su Quotidiano.net Lord Peter Mandelson: Se lo stratega di Blair operava con Epstein come una spiaLord Peter Mandelson ha lasciato poco spazio ai dubbi. Peter Mandelson, arrestato l'ex ambasciatore britannico per lo scandalo EpsteinPeter Mandelson, ex ambasciatore britannico negli Stati Uniti, è stato arrestato a Londra per il suo coinvolgimento in un’indagine legata a un caso di abuso. Approfondimenti, notizie e discussioni Argomenti discussi: Cosa insegna la crisi (finale) del New Labour; Think tank che collabora con Starmer sotto tiro per spionaggio sui giornalisti; Malta revoca onorificenza nazionale a Peter Mandelson per i legami con Epstein; Gli Epstein Files e la Cina: che cosa cercava Epstein a Pechino. Chi è Peter Mandelson, l'ex ambasciatore britannico finito nello scandalo EpsteinDall’ascesa come architetto del New Labour alla nomina diplomatica a Washington, fino alle rivelazioni sui rapporti con il finanziere pedofilo ... msn.com 'Il principe delle tenebre', ascesa e caduta del guru del New LabourIl principe delle tenebre Peter Mandelson, dopo tante cadute e rinascite nel partito laburista, a 72 anni ha conosciuto la vergogna definitiva dell'arresto, praticamente in diretta televisiva, per i ... ansa.it Un altro arresto eccellente a Londra per il caso Epstein. Stavolta tocca a Peter Mandelson, ex ambasciatore britannico a Washington. x.com Agorà - L’ex ambasciatore britannico negli Stati Uniti, Peter Mandelson, è stato arrestato dagli agenti di Scotland Yard L’accusa nei suoi confronti è di abuso d’ufficio: https://fanpa.ge/LAY6Q - facebook.com facebook