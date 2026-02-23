Peschereccio affondato | una nave spagnola con robot sottomarino sta cercando il relitto

Una nave spagnola con un robot sottomarino sta esplorando il relitto del peschereccio affondato davanti a Portofino. La ricerca è partita alle 17 di oggi, dopo che il peschereccio Acquario è scomparso lo scorso 2 febbraio con il capitano a bordo. Le operazioni puntano a localizzare i resti della barca e verificare eventuali cause dell’incidente. La zona è stata isolata per garantire la sicurezza delle squadre di soccorso.

Il marinaio dell'imbarcazione, invece, si era salvato gettandosi in mare ed era stato recuperato da un rimorchiatore in stato di ipotermia. L'uomo aveva poi avviato una richiesta danni all'assicurazione per il naufragio subito e il conseguente semi annegamento. Le ricerche del capitano erano partite subito, ma non hanno avuto un esito positivo. Contestualmente è stata emessa un'ordinanza della capitaneria che vieta sosta e ancoraggio, attività di pesca e qualsiasi attività di superficie e subacquea che non sia connessa con le ricerche. Viene anche stabilito il divieto di navigazione in prossimità dell'unità che opera per le ricerche. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Peschereccio affondato: il marinaio chiede i danniUn marinaio senegalese sopravvissuto al naufragio dello scorso 2 febbraio ha presentato una richiesta di risarcimento danni.

Peschereccio affondato: nessun ritrovamento dopo l’incidenteUn peschereccio si è capovolto e si è inabissato nel mare.

