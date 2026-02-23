Perugia il compleanno di Mannaggia | la libreria di via Cartolari festeggia nove anni

La libreria Mannaggia di via Cartolari festeggia i suoi nove anni di attività. La ricorrenza deriva dal successo ottenuto nel coinvolgere la comunità locale e nel promuovere la cultura nel cuore di Perugia. Durante la giornata, sono stati organizzati eventi e incontri con autori, attirando numerosi appassionati. La libreria ha saputo conquistare il pubblico grazie alla vasta selezione di libri e alle iniziative dedicate ai lettori di ogni età. La festa continua con altre iniziative previste nel pomeriggio.

Festa grande in centro storico a Perugia e in via Cartolari. La libreria Mannaggia spegne nove candeline. Mannaggia, proseguono, “da febbraio 2017 ha avuto uno scopo: far conoscere ai lettori curiosi una parte di quel grande mondo che è l’editoria indipendente in Italia. Case editrici da ogni parte del paese, libri illustrati per piccoli e grandi, romanzi e saggi, poesia, fumetti. Con lo sguardo puntato alla piccola e media editoria, perché le vere scoperte si fanno guardando oltre i soliti libri iper pubblicizzati”. Come da tradizione della libreria di via Cartolari, anche quest’anno Mannaggia regalerà dei libri a sorpresa a chi farà acquisti tra gli scaffali e sceglierà ancora una volta di fidarsi del pianetino. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Leggi anche: Il Libro dei Fatti festeggia 35 anni, da oggi in libreria la nuova edizione

Leggi anche: Adnkronos: il libro dei fatti festeggia 35 anni, da oggi in libreria la nuova edizione

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.

Argomenti discussi: Perugia, la festa per i due anni della casa editrice déclic; La Ternana sbanca Pineto: rossoverdi vincenti per 3-0; Città di Castello in festa, nonna Gina spegne 100 candeline.

Festa di compleanno al Carpine e al Méliès. Riccardo Milani nei cinema di Magione e PerugiaSarà il regista Riccardo Milani con il suo film campione d’incassi La vita va così il super ospite della doppia festa di compleanno delle due piccole e agguerrite sale cinematografiche gestite dalla ... lanazione.it

Perugia, la lotteria nel giorno del compleanno del comitato Chianelli: i numeri estrattiCon l’estrazione della Lotteria solidale il Comitato per la vita ha anche festeggiato il suo 35esimo compleanno. Proprio il 26 ottobre di 35 anni fa, era il 1990, a pochi mesi dalla scomparsa di ... ilmessaggero.it

E’ il 6° COMPLEANNO del Mercato Contadino di Campagna Amica Perugia, e sì, non poteva mancare un momento dedicato ai più piccoli (e non solo!). Farina ovunque, mani all’opera e tanti sorrisi: il laboratorio “Mani in pasta” ha fatto divertire bambini - facebook.com facebook