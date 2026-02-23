Perché tra noi è finita così Il vip della tv vuota il sacco su Maria De Filippi

Lucio Presta spiega che la rottura tra lui e Maria De Filippi deriva da incomprensioni emerse negli ultimi anni, accentuate dal suo libro “L’Uragano”. Durante una recente intervista, ha rivelato dettagli sui momenti difficili e sui cambiamenti nel loro rapporto professionale e personale. La sua testimonianza mette in luce come le divergenze abbiano influenzato la loro collaborazione e i rapporti interni nel mondo dello spettacolo. La vicenda rimane aperta, lasciando molte domande senza risposta.

Il mondo dello spettacolo italiano torna a interrogarsi su amicizie finite e retroscena mai del tutto chiariti dopo l'uscita di L'Uragano, il libro in cui Lucio Presta ripercorre la sua lunga carriera accanto ai grandi nomi della televisione. Tra aneddoti, confessioni e qualche frecciata, l'agente dei vip non risparmia nessuno: dalle critiche a Simona Ventura alle accuse rivolte a Giovanna Civitillo e Sonia Bruganelli, fino al capitolo più delicato, quello dedicato al rapporto con Maria De Filippi, definita senza mezzi termini irriconoscente. Nel volume, Presta riavvolge il nastro fino al 2009, quando durante l'organizzazione del Festival di Sanremo condotto da Paolo Bonolis, avrebbe spinto con decisione per l'ingresso nel cast dei big dei ragazzi usciti da Amici.

