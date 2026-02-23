Per la Women pari con rimonta La doppietta della Juve non basta
La partita tra Ternana Women e Juventus Women si conclude con un pareggio di 2-2, perché la squadra ospite ha segnato due reti nella ripresa. La Juventus ha tentato di conquistare la vittoria con una doppietta, ma la Ternana ha reagito con determinazione, portando a casa un punto prezioso. La partita si è accesa nel secondo tempo, quando entrambe le squadre hanno aumentato il ritmo. La sfida si chiude con un risultato aperto e senza vincitori definitivi.
TERNANA WOMEN 2 JUVENTUS WOMEN 2 TERNANA (4-3-1-2): Schroffenegger; Martins, Pacioni, Massimino, Peruzzo; Di Giammarino (14’ st Regazzoli), Breitner (40’ st Gomes); Ciccotti, Petrara; Pellegrino Cimò, Pirone. A disp.: Ghioc, Ciccioli, Porcarelli, Corrado, Pastrenge, Labate, Vigliucci, Eržen, Ripamonti. All.: Ardizzone. JUVENTUS (3-4-3): Rusek; Calligaris, Rosucci (40’ st Cambiaghi), Harviken; Krumbiegel (29’ st Bonansea), Brighton (29’ st Schatzer), Walti, Pinto (14’ st Godo); Thomas, Capeta (14’ st Beccari), Vansgaard. A disp.: De Jong, Martinazzi, Salvai, Moretti, Lenzini. All: Canzi. Arbitro: Vingo di Pisa Marcatrici: 28’ pt Brighton; 34’ pt Capeta, 44’ Pirone (rig. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Sassuolo, vittoria di rimonta sull’Udinese: Pinamonti protagonista con una doppietta, pari in classifica.Il Sassuolo ha vinto contro l’Udinese al Dacia Arena, causando la rimonta con una doppietta di Pinamonti.
Serie B, pari nella sfida salvezza. Mantova, un punto tra i rimpianti. Non basta la doppietta di RuoccoIl match tra Pescara e Mantova finisce con un pareggio 2-2, lasciando i biancorossi con l’amaro in bocca.
