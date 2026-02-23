per la women pari con rimonta la doppietta della juve non basta

La partita tra Ternana Women e Juventus Women si conclude con un pareggio di 2-2, perché la squadra ospite ha segnato due reti nella ripresa. La Juventus ha tentato di conquistare la vittoria con una doppietta, ma la Ternana ha reagito con determinazione, portando a casa un punto prezioso. La partita si è accesa nel secondo tempo, quando entrambe le squadre hanno aumentato il ritmo. La sfida si chiude con un risultato aperto e senza vincitori definitivi.