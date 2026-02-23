Per i periti Rosa Vespa era capace di intendere e volere quando rapì la neonata Sofia a Cosenza

Rosa Vespa ha rapito la neonata Sofia il 21 gennaio 2025 a Cosenza, innescando un'indagine sulla sua capacità di intendere e volere. I periti nominati dal giudice hanno verificato che la donna era pienamente consapevole delle proprie azioni in quel momento. La vicenda ha attirato l’attenzione delle forze dell’ordine e della comunità locale, che continuano a seguire gli sviluppi del caso. La vicenda rimane al centro dell’attenzione pubblica.

I periti nominati dal gup hanno confermato che la 52enne Rosa Vespa era capace di intendere e di volere quando, il 21 gennaio 2025, rapì la neonata Sofia dalla clinica “Sacro Cuore” di Cosenza. La gravidanza simulata sarebbe stata una messinscena consapevole, non frutto di un raptus psicotico. Sentenza attesa per il 25 marzo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Rapì una neonata in clinica a Cosenza, Rosa Vespa “capace di intendere e volere”: il risultato della periziaLa donna che ha rapito una neonata in una clinica di Cosenza era lucida al momento dell’azione.

Rapì una neonata in clinica a Cosenza, Rosa Vespa è in grado di intendere e volereQuesta mattina, Rosa Vespa si è presentata davanti al giudice per dichiarare di essere in grado di partecipare al processo.

Approfondimenti, notizie e discussioni

Argomenti discussi: Decapitò il fratello e buttò la testa dalla finestra, per i periti era capace di intendere e volere: Colpa dell'alcol; Sembrava un semplice francobollo, oggi vale una fortuna: se hai il Gronchi Rosa sei ricco; Uccise un pensionato a Viterbo, Ian Sardo è perfettamente capace di intendere e volere.

Per i periti Rosa Vespa era capace di intendere e volere quando rapì la neonata Sofia a CosenzaI periti nominati dal gup hanno confermato che la 52enne Rosa Vespa era capace di intendere e di volere quando, il 21 gennaio 2025, rapì la neonata Sofia ... fanpage.it

Rapì neonata a Cosenza: per i periti Rosa Vespa era pienamente cosciente. Il 25 marzo la sentenzaI periti hanno confermato, questa mattina in udienza, quanto scritto nella perizia già consegnata per Rosa Vespa che, simulando una gravidanza, rapì una bimba appena nata dalla clinica Sacro Cuore. Il ... quicosenza.it

Cosenza - Rapimento della neonata, chiesta l'archiviazione per Moses Omogo, marito di Rosa Vespa - facebook.com facebook