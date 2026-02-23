Peppe Voltarelli e Paolo Capodacqua a Strade Blu Live per Claudio Lolli

Peppe Voltarelli e Paolo Capodacqua si esibiscono a Strade Blu Live per celebrare Claudio Lolli. La scelta di ospitare i due artisti nasce dall’intento di mantenere vivo il ricordo del cantautore scomparso, coinvolgendo musicisti che ne condividono l’approccio autentico. Durante il concerto, Voltarelli e Capodacqua interpretano brani che richiamano la sua musica e la sua poesia, offrendo al pubblico un momento di riflessione e emozione. La serata si inserisce nel programma della terza stagione, dedicata alle storie che lasciano il segno.

La terza stagione di Strade Blu Live, rassegna ideata da Maurizio Pratelli e Luca Castelli, prosegue il suo viaggio lungo le impronte letterarie di William Least Heat-Moon e dunque continuando a offrire storie da condividere. Come? Proponendo a ogni appuntamento da Nerolodio un nuovo itinerario durante il quale il pubblico incontra chi vive e anima i sentieri secondari dell'arte: in un cerchio di vita e mestieri, di vino e canzoni, di polvere e curve, di pagine e parole senza trucco. Dunque, la terza tappa del nuovo anno, giovedì 19 marzo 2026, intitolata Albana per Lolli, così rossa che. sarà dedicata ai 50 anni di un disco che ha fatto la storia della musica d'autore: Ho visto anche degli zingari felici. 🔗 Leggi su Quicomo.it

