People Mover nessun rincaro | la Lega si intesta la vittoria

La Lega rivendica la vittoria sulla questione del People Mover, dopo aver evitato un aumento dei biglietti. La disputa si è concentrata sulla gestione del servizio tra la stazione e l’aeroporto, creando tensioni tra gli operatori e i pendolari. La decisione di mantenere i costi invariati ha suscitato entusiasmo tra chi utilizza quotidianamente la linea. La vicenda si conclude con un risultato che soddisfa le aspettative di molti utenti.

Di Benedetto (Lega): "Fermato il rincaro grazie alla mia denuncia". Marconi Express replica: "Solo simulazioni" Un po' un polverone attorno al Marconi Express, il People mover che porta dalla stazione all'aeroporto. Dopo le indiscrezioni circolate nei giorni scorsi, la società di gestione e l'opposizione in Consiglio comunale, con una nota ufficiale, diffusa in risposta agli articoli di stampa di domenica 22 febbraio, Marconi Express ha preso le distanze dalle ricostruzioni che parlavano di un tentativo di alzare i prezzi. La società chiarisce che la gestione delle tariffe risponde a logiche contrattuali prestabilite: "La concessione tra Comune e Marconi Express prevede che le tariffe vengano adeguate annualmente secondo una formula contrattuale, che tiene conto di alcuni parametri economici.