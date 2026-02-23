Pensionato trovato in auto con un’ascia da 27 centimetri | Sto andando in campagna
Un pensionato è stato scoperto in auto con un’ascia da 27 centimetri perché aveva detto di essere diretto in campagna. La sua presenza nel veicolo ha insospettito i militari, che hanno deciso di approfondire il controllo. Durante la verifica, hanno trovato l’arma nascosta nel bagagliaio, confermando le preoccupazioni sulla sua destinazione. La scena si è svolta in una zona rurale, dove i carabinieri hanno fermato l’automobile per ulteriori accertamenti.
Tempo di lettura: 2 minuti Continuano i controlli a tappeto da parte dei carabinieri nell'ambito dei servizi di alto impatto. Questa notte i Carabinieri della Compagnia di Pozzuoli hanno effettuato controlli nella zona di Bacoli, Monte di Procida e Licola. Arrestato un 35enne per detenzione di droga a fini si spaccio. I carabinieri della stazione di Licola lo hanno sorpreso mentre si liberava di 11 dosi di cocaina. Nella sua abitazione altre 5 dosi della stessa sostanza, nascoste in un lavatrice. Nel bilancio del servizio, identificate 70 persone e controllati 50 veicoli. Contestate 5 violazioni al codice della strada.
Sepolto dalla valanga, lancia l'allarme: "Sto soffocando": trovato con una temperatura corporea di 27°Alfonso Flostergher, 44 anni di Milano, ha rischiato la vita quando una valanga lo ha travolto a Gressoney-La-Trinité.
