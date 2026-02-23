Pensionato morde formaggi | il furto seriale che ha allarmato Padova

Un pensionato di 70 anni ha rubato diversi formaggi a pasta dura nel supermercato di Padova, mordeva le punte senza pagare. La causa di questi furti sembra essere una tentazione improvvisa che lo ha portato a commettere più volte lo stesso gesto. I dipendenti si sono accorti di alcuni prodotti mancanti e hanno segnalato il problema. La polizia ha avviato le indagini per capire cosa abbia spinto l’uomo a compiere questa serie di furti.

Un pensionato di 70 anni ha messo a segno una serie di furti insoliti in un supermercato di Padova, mordicchiando le punte dei formaggi a pasta dura senza mai pagare il conto. L'uomo, soprannominato l'assaggiatore seriale, ha agito per mesi con una precisione quasi chirurgica, causando un danno economico tra i dieci e i quindici euro per ogni pezzo assaggiato. La vicenda, emersa dopo settimane di appostamenti e personale in borghese, solleva interrogativi su come gestire comportamenti anomali nei punti vendita e sul valore che diamo al cibo. Il modus operandi dell'uomo era singolare: prendeva spicchi di Parmigiano o Grana Padano, ne mangiava solo la punta e li rimetteva al loro posto.