PD Sannita | Marcantonio guida il cambio di rotta dialogo con Mastella

Filomena Marcantonio ha preso il ruolo di nuova segretaria del PD sannita, dopo aver ottenuto il consenso unanime dei presenti a Benevento. La sua nomina deriva dalla volontà di cambiare strategia politica e rafforzare il partito sul territorio. Durante l’assemblea, ha promesso di coinvolgere attivamente i militanti e di aprire un confronto con le altre forze politiche locali. La scelta di Marcantonio segna un passo deciso verso una nuova direzione per il partito.

Filomena Marcantonio è la nuova segretaria del Partito Democratico sannita, eletta all’unanimità durante l’assemblea tenutasi a Palazzo Paolo V a Benevento. La sua mozione Un partito unitario e plurale al fianco del popolo sannita ha raccolto l’appoggio della stragrande maggioranza del partito, segnando l’inizio di una nuova fase politica per il territorio. Piero De Luca, segretario regionale del PD, ha teso la mano a Clemente Mastella, aprendo un dialogo con l’altra sponda politica per costruire un centrosinistra ampio in vista delle prossime elezioni provinciali e comunali. L’assemblea ha segnato la fine di una lunga stagione congressuale e l’inizio di un nuovo corso per il PD sannita. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Congresso PD, al via l’era Marcantonio con la benedizione del ‘campo largo’: “Si all’alleanza con Mastella”Il congresso provinciale del Partito Democratico sannita si è aperto con la nomina di Marcantonio alla guida del partito.

PD sannita, partita chiusa: unica candidatura, è Marcantonio la nuova segretariaIl Partito Democratico sannita si prepara al congresso provinciale, programmato tra il 10 e il 30 gennaio, che segnerà la conclusione dell’era di Giovanni Cacciano.

