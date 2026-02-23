Pd Sannio | rivoluzione con 30 nuovi volti e due leader innovativi

Il Pd Sannio ha scelto di rinnovarsi con 30 nuovi volti e due leader innovativi, spinto dalla necessità di rafforzare la propria presenza sul territorio. La nomina di Filomena Marcantonio come segretaria provinciale mira a portare energia fresca e idee nuove nel partito. Questa decisione mira a coinvolgere più attivamente i cittadini e a rispondere alle sfide locali. La scelta ha suscitato entusiasmo tra gli iscritti e gli osservatori politici.

Una leadership rinnovata per il Pd Sannio. La scelta di Filomena Marcantonio come segretaria provinciale del Pd Sannio rappresenta un segnale chiaro di rinnovamento e di apertura verso nuove energie. La sua elezione all’unanimità testimonia la capacità di unire diverse sensibilità all’interno del partito, un elemento fondamentale per affrontare le sfide future. Marcantonio porterà una visione moderna e inclusiva, con l’obiettivo di rafforzare la presenza del partito sul territorio e promuovere politiche innovative. La designazione di Marcantonio rappresenta un momento significativo per il partito, che ha ottenuto un consenso ampio e trasversale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

