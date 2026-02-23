Paura nel Capoluogo per un principio d' incendio in un ascensore di Corso Francia

Un principio di incendio in un ascensore di Corso Francia ha provocato momenti di paura nel cuore di Frosinone. La causa sembra essere un cortocircuito che ha generato del fumo, facendo scattare l’allarme tra i residenti. Fortunatamente, nessuno è rimasto ferito, ma l’intervento dei vigili del fuoco ha evitato il peggio. I condomini sono stati evacuati temporaneamente mentre si interveniva sulla cabina interessata. La sicurezza dell’edificio resta sotto osservazione.

Fortunatamente sono rimasti illesi una mamma e suo figlio. Sul posto la macchina dei soccorsi Attimi di apprensione nel tardo pomeriggio di oggi in un condominio di Corso Francia, nel cuore di Frosinone. L'allarme è scattato intorno alle ore 18:15, quando è stato richiesto l'intervento immediato delle forze dell'ordine per un principio di incendio che ha interessato un ascensore, con la segnalazione della presenza di persone bloccate all'interno. Sul posto è giunta tempestivamente una pattuglia della Stazione Carabinieri di Frosinone Scalo. Dalle verifiche effettuate dai militari e dai Vigili del Fuoco, intervenuti per la messa in sicurezza dell'impianto, è emerso che le fiamme si erano propagate da alcuni rifiuti accumulati alla base del vano ascensore.