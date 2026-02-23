Un automobilista ha pagato 1.500 euro per evitare il fermo del veicolo dopo essere passato 11 volte col semaforo rosso. La causa è il ripetersi di infrazioni nel corso di alcuni mesi, che hanno attirato l’attenzione delle autorità. La multa elevata serve anche a dissuadere comportamenti simili sulla strada. L’automobilista aveva accumulato numerose infrazioni in breve tempo, creando rischi per sé e gli altri utenti della strada.

È successo a Rho, hinterland nord ovest di Milano. La maxi multa è scattata per uomo di 25 anni Ha pagato 1.500 euro per evitare il fermo del veicolo. Il motivo? Negli ultimi mesi era passato 11 volte col semaforo rosso. È successo nei giorni scorsi a Rho, hinterland nord-ovest di Milano: protagonista un cittadino polacco di 25 anni intercettato dalla polizia locale. Tutto è iniziato nei mesi scorsi quando i ghisa del comando “Savarino” hanno notato che un’automobile con targa polacca continuava a bruciare un semaforo rosso presente in città. Il canovaccio era sempre lo stesso: l’auto passava alla mattina tra il 15 e il 20 del mese. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Raduno storico, passa col rosso. Multa annullata dal giudice di paceUn uomo ha ricevuto una multa di 167 euro e sei punti in meno sulla patente dopo aver passato col rosso un incrocio durante un raduno di veicoli storici, ma il giudice di pace ha poi annullato la sanzione.

Leggi anche: Gestione irregolare dei rifiuti: maxi multa di 9.500 euro a una carrozzeria

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Passa 11 volte col semaforo rosso: maxi multa da 1.500 euro (per evitare il fermo del veicolo); Passa undici volte con il semaforo rosso: individuato, le paga tutte assieme; Rho, passa con il rosso 11 volte ma la fa franca grazie alla targa estera: poi si fa beccare dai vigili e paga 1.500 euro; Fidelis Andria, il riscatto passa dalla sfida con il Fasano.

Non tutte le star vivono solo sotto i riflettori. Molte di loro coltivano un legame profondo con la cultura, leggono, scrivono, sostengono librerie indipendenti, donano libri e condividono storie che parlano di memoria, identità e idee. A volte la cultura non passa da - facebook.com facebook

Perché la cura passa anche dalla gioia. E a volte basta un gesto semplice, un sorriso condiviso, per far sentire tutti un po’ più leggeri. x.com