Pasqua 2026 | quando cade e quando iniziano le vacanze scolastiche nel Lazio

Pasqua nel 2026 cade il 5 aprile, causando l’inizio delle vacanze scolastiche nel Lazio. Le scuole della regione prevedono una pausa di due settimane, che comincia subito dopo il fine settimana pasquale. Molti genitori stanno già pianificando gite e momenti di relax con le famiglie. La data precisa influenza le attività estive e le prenotazioni, creando un effetto a catena tra cittadini e strutture turistiche.

Con la primavera ormai all’orizzonte, in molti iniziano già a guardare il calendario per capire quando cade Pasqua nel 2026 e, soprattutto, quando scatteranno le vacanze scolastiche. La buona notizia è che manca poco più di un mese. Quando è Pasqua nel 2026. Nel 2026 Pasqua cade domenica 5 aprile, mentre Pasquetta sarà lunedì 6 aprile. Si tratta di una Pasqua definita “media”: è considerata bassa se cade tra il 22 marzo e il 2 aprile e alta se arriva tra il 14 e il 25 aprile. Vacanze di Pasqua 2026: stop alle lezioni prima del weekend. Le vacanze scolastiche, però, iniziano prima di Pasqua. In quasi tutta Italia le scuole resteranno chiuse da giovedì 2 aprile a martedì 7 aprile 2026, permettendo a studenti e famiglie di godersi un ponte piuttosto lungo. 🔗 Leggi su Funweek.it

