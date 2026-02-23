Partite oggi stasera e domani | guida alla Diretta TV

Le partite di calcio di oggi sono trasmesse per via delle programmazioni di Sky Sport, DAZN, Rai e Mediaset. Queste emittenti hanno acquistato i diritti di trasmissione per coprire eventi di Serie A, Champions League e altri campionati internazionali. Gli appassionati possono seguire le gare sui loro canali preferiti, con la possibilità di vedere le partite in diretta su vari dispositivi. La programmazione si concentra principalmente su incontri di oggi, stasera e nei prossimi giorni.

Kilicsoy Cagliari, il riscatto si avvicina: il turco sempre più vicino alla permanenza in rossoblù! I dettagli Como, torna di moda un giocatore per i lariani! Fabregas pronto a valorizzare un altro giovane giocatore? Thiaw ha già stregato Newcastle e Premier League: tre top club sulle tracce dell’ex Milan! Il prezzo del difensore e dove potrebbe trasferirsi in estate Infortunio Mazzitelli, arrivano gli esiti degli esami: svelati tempi di recupero! Le ultime novità sul centrocampista Pisa, Hiljemark nel post partita: «Ho visto una squadra che nel primo tempo ha giocato con tanta paura e sono arrabbiato» Fiorentina, Vanoli nel post gara: «Sapevamo che fosse una partita importantissima, 3 punti che ne valgono 6 o addirittura 9» Valverde assolto dalla UEFA: respinto il reclamo del Benfica, il Real Madrid gongola! I dettagli Conferenza stampa Knutsen alla vigilia di Inter Bodo Glimt: «Campo sintetico? Quelli del City non lo hanno neanche nominato. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

Approfondimenti, notizie e discussioni

Argomenti: Serie A, il big match Napoli-Roma finisce 2-2. Vincono Bologna, Sassuolo e Parma. VIDEO; Champions League in chiaro in TV (18 febbraio), il big match gratis su TV8: c’è una sfida attesissima; Dove vedere il Napoli stasera in diretta streaming; Champions 2025-26 dove vedere in tv e streaming tutte le partite: in chiaro, su Amazon, Sky.

