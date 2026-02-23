partita applaudita una festa ma prima un brutto parapiglia

Durante il match all’Isolotto in via Pio Fedi, si è verificato un episodio di violenza causato da un diverbio tra i giocatori, che ha scatenato una rissa tra i tifosi. La scena è diventata molto tesa, con alcuni spettatori che sono intervenuti per calmare gli animi. Nonostante il clima di festa, l’incidente ha attirato l’attenzione di tutti i presenti, lasciando un segnale di nervosismo tra il pubblico. La partita è poi proseguita con entusiasmo.

Sul campo dell’ Isolotto in via Pio Fedi, nel fine settimana dedicato a ‘ La Partita Applaudita ’, ci sono stati momenti ad alta tensione. Nell’incontro precedente a quello dell’iniziativa per promuovere il fair play, fra Isolotto-Casellina categoria Esordienti calcio a 9 è scoppiata una rissa sugli spalti tra genitori. L’arbitro era un dirigente e il campionato senza classifica: a far esplodere lo scontro fra le due tifoserie è stata la concessione di un calcio di rigore alla squadra di casa a pochi minuti dal termine. "Quanto accaduto nella gara precedente, che ha visto momenti di tensione ingiustificata fra i genitori - afferma il presidente del Comitato Toscana Figc-Lnd Paolo Mangini - dimostra ancora una volta quanto siano importanti eventi come ‘La Partita Applaudita’ che non è certamente isolata. 🔗 Leggi su Lanazione.it

