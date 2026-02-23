Parma beffa Milan | gol al 90? e sogno salvezza

Troilo segna al 90° minuto, causando la sconfitta del Milan e rilanciando le speranze di salvezza del Parma. La squadra emiliana sfrutta un errore difensivo dei rossoneri per trovare il gol decisivo negli ultimi istanti di gioco. I padroni di casa spingono fino alla fine, ma non riescono a evitare la sconfitta. La vittoria sorprendente cambia le prospettive di entrambe le squadre nella corsa alla salvezza.

Parma, meraviglia a San Siro: Troilo stende il Milan in una sfida che ribalta gli equilibri. Il Parma compie l’impresa a San Siro, strappando una vittoria che vale oro in ottica salvezza. A due minuti dalla fine, il gol di Troilo su corner ribalta il match e condanna il Milan, incapace di trovare la via del gol nonostante la supremazia nel possesso palla. I ducali salgono al dodicesimo posto in classifica con 32 punti, conquistando la terza vittoria consecutiva e dimostrando una compattezza difensiva impressionante. La partita, giocata sotto un cielo nuvoloso con temperature intorno ai 12 gradi, si era aperta con il Milan in attacco ma poco incisivo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

