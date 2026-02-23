Parli coi fascisti Avvelenatore di pozzi | scontro tra Paolo Berizzi e Pina Picierno

Paolo Berizzi ha accusato Pina Picierno di aver alimentato tensioni con le sue dichiarazioni durante un’intervista a Radio Atreju. La discussione si è accesa sui social, dopo che lei ha criticato le posizioni del giornalista sui temi politici europei. Berizzi ha risposto definendo le sue parole come provocazioni e attacchi mirati. La polemica si concentra sulla diffusione di opinioni contrastanti tra i due, lasciando spazio a ulteriori scontri pubblici.

Scontro di fuoco via social network tra Paolo Berizzi e Pina Picierno. Il casus belli è l'intervista che la vicepresidente del Parlamento europeo ha rilasciato a Radio Atreju, in occasione del confronto faccia a faccia di pochi giorni fa con il suo collega a Bruxelles e Strasburgo Carlo Fidanza, di Fratelli d'Italia. Il dibattito all'interno della sede nazionale di FdI, che aveva visto già altri protagonisti del mondo del centrosinistra, non è piaciuta per niente al giornalista di Repubblica, che ha tuonato contro l'esponente dell'ala riformista dem con almeno tre post pubblicati sul proprio profilo di X.