Parco Minopoli dopo denuncia chiusa da grata la porta con accesso privato dell’annuncio immobiliare

Una grata blocca l’ingresso del portone con accesso privato all’immobile pubblicizzato, dopo che una denuncia ha portato alla sua chiusura. La decisione deriva da problemi di sicurezza sollevati dai residenti, che temevano intrusioni indesiderate. La porta era stata lasciata aperta per settimane, creando preoccupazione tra i vicini. Ora, con la chiusura definitiva, si limita l’accesso a chi abita nell’area. La questione resta aperta tra le parti coinvolte.

Tempo di lettura: < 1 minuto Una grata chiude la porta, e forse anche la vicenda nata al Parco Minopoli. Era il 13 gennaio scorso, quando attivisti della rete sociale NoBox – Diritto alla città denunciavano l’esistenza dell’annuncio di una società immobiliare. Si metteva in vendita cioè l’appartamento in una palazzina a Salita Cacciottoli adiacente Viale Raffaello, indicando tra i suoi requisiti “ l’accesso diretto al Parco Minopoli”, anche quando è chiuso. L’immobile era l’ex palazzina della Napoletanagas. A chiarire le cose era l’operatore dell’agenzia, rispondendo alla chiamata di una signora: l’accesso al parco pubblico, dalla proprietà privata, sarebbe stato garantito h24. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

Parco Minopoli, il giallo: “Agenzia vende casa con accesso privato”Nel quartiere Vomero di Napoli, sorgono dubbi sulla correttezza di alcune pratiche immobiliari relative a Parco Minopoli.

Parco Minopoli, il mistero dell’accesso privato e le accuse ambientaliste. Santagada: “Lo farò murare”Il Parco Minopoli è al centro di un dibattito riguardo a un accesso privato e alle relative contestazioni ambientaliste.