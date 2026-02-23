Le Paralimpiadi Invernali 2026 sono state ufficialmente assegnate a Milano e Cortina, dopo aver vinto la candidatura contro altre città europee. La decisione si è basata sulla capacità delle due località di ospitare le competizioni e sulle infrastrutture già esistenti. Le gare si terranno tra febbraio e marzo, coinvolgendo oltre 600 atleti provenienti da tutto il mondo. La preparazione delle strutture sportive sta già avanzando rapidamente.

Le Paralimpiadi Invernali 2026 rappresentano uno degli eventi sportivi più attesi del prossimo biennio. Le date ufficiali da segnare in agenda sono dal 6 al 15 marzo 2026, quando l’Italia ospiterà i XIV Giochi Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Un appuntamento storico non solo per lo sport, ma anche per i valori di inclusione, accessibilità e innovazione che caratterizzeranno questa edizione. Quando si svolgono le Paralimpiadi Invernali 2026. I Giochi Paralimpici Invernali si terranno dal 6 al 15 marzo 2026, subito dopo la conclusione delle Olimpiadi. La Cerimonia di apertura è prevista per il 6 marzo 2026 nella suggestiva cornice dell’ Arena di Verona, uno dei pochi siti Patrimonio UNESCO ad aver mai ospitato un evento paralimpico di questa portata. 🔗 Leggi su Funweek.it

Olimpiadi Milano Cortina 2026: quali sono gli sport olimpici e le sedi dei Giochi invernaliLa corsa verso le Olimpiadi di Milano e Cortina nel 2026 si fa più concreta.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Paralimpiadi Invernali 2026: date, sedi e tutte le informazioni sui Giochi di Milano Cortina; Russia e Bielorussia alle Paralimpiadi con bandiera: Kiev protesta, Tajani contrario; Olimpiadi e Paralimpiadi invernali Milano Cortina 2026; Paralimpiadi invernali 2026: sei discipline emozionanti da non perdere a marzo, scopriamole.

Paralimpiadi Invernali 2026: date, sedi e tutte le informazioni sui Giochi di Milano CortinaLe Paralimpiadi Invernali 2026 rappresentano uno degli eventi sportivi più attesi del prossimo biennio. Le date ufficiali da segnare in agenda sono dal 6 ... funweek.it

Quando iniziano le Paralimpiadi di Milano Cortina 2026 e dove vederle in tvDa venerdì 6 a domenica 15 marzo si disputeranno le Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: le prime medaglie verranno assegnate a partire da ... oasport.it

Gianluigi Rosa, Gian Luca Cavaliere e Francesco Torella sono i tre rappresentanti trentini della nazionale italiana di para ice hockey che si prepara a vivere da protagonista le sfide delle imminenti Paralimpiadi invernali di Milano Cortina: "Un'occasione fantas - facebook.com facebook

Sono state definite le Olimpiadi invernali migliori di sempre, da parte dell'Italia. Anche a noi piace pensarlo, ma - in realtà - conta solo una cosa: ringraziare questi atleti, i nostri atleti, che hanno reso questi Giochi davvero incredibili. Siamo fieri di voi #M x.com