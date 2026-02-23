Paralimpiadi 2026 Parsons | Evitare politicizzazione

Il dirigente ha dichiarato che la presenza di atleti russi e bielorussi alle Paralimpiadi 2026 dipende dalla politica adottata, temendo che eventuali divieti possano limitare la partecipazione. Ha spiegato che la decisione si basa sulle comunicazioni ufficiali e sui criteri di inclusione, sottolineando l'importanza di mantenere lo spirito sportivo. La questione resta aperta, mentre si cerca di evitare che le tensioni politiche influenzino l'evento.

© Lapresse.it - Paralimpiadi 2026, Parsons: "Evitare politicizzazione"

“Conseguenze per partecipazione russi e bielorussi a Paralimpiadi? Speriamo che non ci siano grandi conseguenze. Penso che i comitati paralimpici nazionali possano partecipare o non partecipare alla cerimonia, ma vogliamo evitare la politicizzazione della situazione. Speriamo di poter proteggere tutti gli atleti che partecipano a questi Giochi da interferenze politiche. Vogliamo che le persone possano apprezzare le partite, venire nei luoghi delle competizioni o guardare la televisione, cerchiamo di dare la miglior piattaforma possibile ai Giochi Paralimpici ”. Così Andrew Parsons, presidente dell’International Paralympic Committee, a margine della conferenza stampa di presentazione dei giochi Paralimpici. 🔗 Leggi su Lapresse.it Referendum: Gasparri, 'sì per evitare politicizzazione giustizia come fa Melillo'Il referendum rappresenta un tema di grande rilevanza, con opinioni diverse sul suo impatto sulla giustizia. Comunicato Stampa: Paralimpiadi Milano Cortina 2026Il presente comunicato stampa, a firma del Consiglio Regionale Veneto, fornisce informazioni sulle iniziative e gli aggiornamenti riguardanti le Paralimpiadi Milano Cortina 2026. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia. Argomenti discussi: Paralimpiadi: torna la bandiera russa, Ucraina e Italia protestano; Gli atleti ucraini boicotteranno la cerimonia di apertura delle Paralimpiadi; MILANO CORTINA 2026 * : PROSSIMI APPUNTAMENTI IN PROGRAMMA; Marco Giunio De Sanctis: Non volevamo bandiere russe alle Paralimpiadi, ma ha vinto il lobbying di Mosca. Gli atleti ucraini boicotteranno la cerimonia di apertura delle ParalimpiadiDopo il governo ucraino, anche le atlete e gli atleti paralimpici del paese hanno detto che non parteciperanno alla cerimonia di apertura delle Paralimpiadi invernali di Milano Cortina 2026, in progra ... ilpost.it La spinta alla crescita civile delle ParalimpiadiLa 14a edizione dei Giochi paralimpici, che si svolgerà in Italia dal 6 al 15 marzo tra Milano e Cortina, sarà un’occasione unica per il nostro Paese, non solo per l’importanza della manifestazione ... invisibili.corriere.it Milano Cortina: Parsons 'Olimpiadi meravigliose, le Paralimpiadi ancora meglio'. Malagò, un dovere fare in modo che sia così #ANSA x.com Le Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina saranno inaugurate in Arena - facebook.com facebook