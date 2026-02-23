Paolucci Pd sul programma operativo dal tavolo della sanità | Ancora bocciature per il governo regionale

Silvio Paolucci, esponente del Pd, ha criticato duramente la regione per le recenti bocciature del programma operativo, che si sono accumulate durante il tavolo della sanità, a causa di mancanze nelle proposte presentate. Paolucci ha sottolineato come le carenze evidenziate dal ministero mettano a rischio l’efficacia delle strategie adottate. La discussione si è concentrata sulle nuove revisioni richieste, che ancora una volta rallentano il processo di miglioramento del sistema sanitario regionale.

Il capogruppo del Pd in consiglio regionale Silvio Paolucci attacca nuovamente l'amministrazione di centrodestra per la questione del tavolo di monitoraggio della sanità abruzzese Duro affondo da parte del capogruppo regionale del Pd Silvio Paolucci alla giunta Marsilio in merito alla gestione della sanità e al tavolo di monitoraggio del ministero. "Si evince senza giri di parole: il parere al programma operativo 20262028 reso dal ministero delle finanze e della salute boccia sonoramente la gestione della sanità del governo Marsilio. Testualmente: "ai sensi dell'articolo 1, comma 951, legge, 30 dicembre 2025, 199 (legge di bilancio 2026), il citato comma 951 fissa il termine del 15 febbraio 2026 entro il quale i tavoli tecnici e i ministeri affiancanti valutano il già menzionato programma operativo, anche con prescrizioni vincolanti per la Regione, al fine del successivo recepimento, da parte della Regione, entro i successivi dieci giorni".