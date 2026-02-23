Paolo Galbiati | La Copa del Rey ci legherà per sempre

Paolo Galbiati ha dichiarato che la vittoria del Baskonia nella finale di Copa del Rey si deve alla collaborazione di tutta la squadra. La partita ha messo in mostra una difesa compatta e un attacco efficace, portando i giocatori a dimostrare grande determinazione. La squadra ha mantenuto alta la concentrazione nei momenti decisivi e ha saputo sfruttare le occasioni. La vittoria rafforza il legame tra i componenti del team e lascia un segno duraturo.

In una finale dalla tensione elevata, la conferma della forza del Baskonia è arrivata grazie a una gestione collettiva che ha coniugato solidità difensiva, fluidità offensiva e una coesione creatasi nel tempo. La vittoria nella Copa del Rey segna il secondo successo consecutivo del club in una coppa nazionale, valorizzando il lavoro dello staff e la leadership del tecnico protagonista della stagione. La partita ha avuto un avvio complicato, atteso ma meno efficace di quanto preventivato. La difesa ha imposto ritmo e contromosse costanti, costringendo gli avversari a cercare soluzioni diverse. Man mano che il tempo scorreva, il Baskonia è riuscito a muovere la difesa del Real Madrid con scambi di lato e cambi di ritmo, consolidando un periodo offensivo più fluido. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

