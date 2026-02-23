PANGAIA | la rivoluzione sostenibile che punta su Milano e alghe marine

La crescita di PANGAIA deriva dalla volontà di innovare con materiali a basso impatto ambientale, come le alghe marine. Il marchio ha deciso di puntare su Milano, capitale della moda, per rafforzare la propria presenza. La scelta si basa sulla volontà di combinare sostenibilità e stile, coinvolgendo designer e aziende locali. Questa strategia mira a reinserire PANGAIA nel mercato globale, puntando su progetti concreti e collaborazioni sul territorio. La strada verso un futuro più verde continua a prendere forma.

PANGAIA, il brand di moda sostenibile fondato nel 2018, sta vivendo una rinascita strategica dopo un periodo di declino. L'azienda, nota per le sue felpe e tute colorate, è stata acquisita da Aurora Vision Group, un braccio della holding di Abu Dhabi Royal Group, che mira a sostenere una nuova fase di crescita globale. Il nuovo CEO, Daniel Gómez, ha l'obiettivo di evolvere PANGAIA in un brand design-led, mantenendo i valori di sostenibilità e innovazione. La nuova direzione creativa è affidata a Kevin Grandal, ex membro di 1017 Alyx 9SM, che ha presentato una nuova visione stilistica alla Milano Fashion Week.