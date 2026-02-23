PALINSESTI 22-28 FEBBRAIO 2026 | CANALE 5 CAMBIA QUASI TUTTO CONTRO SANREMO

Palinsesti televisivi 22-28 febbraio 2026, annunciati da Mediaset, cambiano drasticamente rispetto alla programmazione precedente, soprattutto per contrastare il Festival di Sanremo. La rete decide di ridisegnare quasi completamente la sua offerta, spostando molte prime visioni e programmi di intrattenimento in seconda serata. Questa scelta mira a mantenere alta l’attenzione del pubblico durante la settimana del festival, influenzando le scelte di programmazione delle altre emittenti. La strategia si concentra sulla proposta di contenuti diversi dal solenne evento musicale.

Palinsesti Rai, Mediaset, La7, Tv8, Nove e La7 Cinema dal 22 al 28 febbraio 2026. Rai1 D: Cerimonia di Chiusura Olimpiadi Invernali L: Rosso Volante 1°Tv M: 76° Festival di Sanremo (15) new M: 76° Festival di Sanremo (25) G: 76° Festival di Sanremo (35) V: 76° Festival di Sanremo (45) S: 76° Festival di Sanremo (55) Canale 5 D: Io sono Farah 1ªTv L: Zelig 30: Svisti e Mai Visti M: Io sono Farah 1ªTv M: Il Gladiatore Tre di Troppo 1ªTv G: Come un Gatto in Tangenziale Il Gladiatore V: Io Sono Farah 1ªTv S: Come un Gatto in Tangenziale 2 Nessuna segnalazione Il 2502, in seconda serata Nostalgia 1ªTv Rai2 D: Era Ora L: Dirty Dancing: Balli Proibiti M: The Americas M: The Americas G: The Americas V: The Americas S: FBI International R + FBI: Most Wanted R Italia 1 D: Le Iene L: Run All Night: Una Notte per Sopravvivere M: Le Iene Presentano: Inside M: Kingsman: Il Cerchio d’Oro G: The Kingsman: Le Origini V: Transformers: Il Risveglio S: Sonic: Il Film il daytime di domenica sarà occupato dalle Olimpiadi Invernali Dal 2302, ore 06:00 – Un Ciclone in Convento Dal 2602, ore 19:40 – 9-1-1 1ªTv Il 2702, ore 11:00-12:00 – Sci Alpino Nessuna segnalazione Rai3 D: PresaDiretta L: Lo Stato delle Cose M: Un Eroe 1ªTv M: Chi l’ha Visto? G: La Caduta: Gli Ultimi Giorni di Hitler V: Vita di un Uomo: Giuseppe Ungaretti S: Rete 4 D: Fuori dal Coro L: Quarta Repubblica M: E’ Sempre Cartabianca M: Realpolitik G: Dritto e Rovescio V: Quarto Grado S: I Dieci Comandamenti Nessuna segnalazione Nessuna segnalazione La7 D: Out of Time L: La Torre di Babele M: DiMartedì M: Una Giornata Particolare R G: Piazzapulita V: L’Assassinio del Banchiere di Dio S: Il Primo Cavaliere La7 Cinema D: La Festa prima delle Feste 1ªTv L: Takers M: Nel Centro del Mirino M: I Magnifici Sette G: Il Verdetto V: S: Il Presidio: Scena di un Crimine Nessuna segnalazione Nessuna segnalazione Tv8 D: Karate Kid: La Leggenda Continua L: 4 Hotel (78) 1ªTv M: Way Dawn: Rapina alla Banca di Spagna M: Champions League G: Conference League V: Cucine da Incubo 1ªTv S: 4 Ristoranti R Nove D: Che Tempo Che Fa L: Cash or Trash: La Notte dei Tesori M: Bastille Day: Il Colpo del Secolo M: Little Big Italy R G: Only Fun: Comico Show (410) V: I Migliori Fratelli di Crozza S: Il Delitto di Avetrana Nessuna segnalazione Nessuna segnalazione Legenda 1ªTv = prima visione 1ªTv free = prima visione in chiaro new = nuova stagione, edizione o trasmissione R = replica CLICCA QUI PER I PALINSESTI DAL 15 AL 21 FEBBRAIO 2026 Per qualsiasi segnalazione, utilizzare l’apposita area commenti sottostante. 🔗 Leggi su Bubinoblog

Il Festival di Sanremo del 2026 ha preso il via, attirando l'attenzione di milioni di spettatori e cambiando la programmazione delle reti Rai.

Il 22 febbraio, la Rai ha annunciato che trasmetterà la cerimonia di chiusura delle Olimpiadi Invernali, mentre il Festival di Sanremo prenderà il via il giorno successivo.

Cambio palinsesto Mediaset 22-28 febbraio: Io sono Farah triplica, stop C'è posta per teCambio palinsesto Mediaset nella settimana che va dal 22 al 28 febbraio 2026, quella in cui su Rai 1 andrà in onda l'attesissima 76esima edizione del Festival di Sanremo, condotto da Carlo Conti con ... it.blastingnews.com

Segreti di famiglia 3, anticipazioni dal 23 al 28 febbraio: Tugce operata d’urgenza, le sue condizioni restano graviCosa accadrà nelle prossime puntate Segreti di famiglia 3 disponibili su Mediaset Infinity dal 23 al 28 febbraio 2026? Tutte le news. superguidatv.it

