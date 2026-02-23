Palermo | 47 gatti salvati la storia di Gioacchina e il dramma

Gioacchina, una donna di 49 anni, ha dovuto lasciare 47 dei suoi gatti a causa delle condizioni di spazio nella sua casa di Palermo. Vive con i genitori in un appartamento di 100 metri quadrati nella zona Oreto, e la crescita della colonia felina ha reso difficile gestire tutti gli animali. Le autorità hanno organizzato il trasferimento dei gatti in strutture più adeguate, per garantire loro un ambiente sicuro. La vicenda ha attirato l’attenzione di molti residenti.

La vita tra i gatti: la storia di Gioacchina e i 47 felini trasferiti. Una donna di 49 anni, che vive con i genitori in un appartamento di 100 metri quadrati nella zona Oreto di Palermo, ha dovuto separarsi da 47 dei suoi gatti. L’amministrazione comunale ha trasferito i felini in una struttura apposita, dopo anni di ordinanze e ultimatum rimasti inascoltati. La proprietaria potrà tenere solo 10 gatti, ma dovrà occuparsi del mantenimento e delle cure anche di quelli trasferiti. La vicenda, che ha avuto anche un’eco nazionale, si è conclusa con un’intervento dell’ufficio Igiene, sanità e benessere animale, guidato dall’assessore Fabrizio Ferrandelli. 🔗 Leggi su Ameve.eu

La vita in diretta non starà esagerando con il caso di Gioacchina e dei suoi 57 gatti in casa?La Vita in Diretta torna a parlare di Gioacchina, la donna di Palermo e i suoi 57 gatti in casa.

