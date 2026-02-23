Palazzolo sull' Oglio addio a Giuseppe Costa decano dei vigili del fuoco

Giuseppe Costa, decano dei vigili del fuoco di Brescia, è morto a causa di una malattia che lo ha colpito negli ultimi mesi. La sua scomparsa lascia un vuoto profondo nella comunità di Palazzolo sull’Oglio, dove era molto stimato per il suo impegno nel servizio pubblico. Era noto per aver dedicato decenni alla tutela dei cittadini, intervenendo in molte emergenze. La sua passione e il suo spirito di sacrificio sono stati un esempio per tutti.

Palazzolo sull'Oglio (Brescia), 23 febbraio 2026 – Brescia, l'ovest bresciano, la Franciacorta e il lago d'Iseo piangono Giuseppe Costa: decano dei vigili del fuoco di Brescia, conosciuto e amatissimo grazie al lavoro svolto fino a una quindicina di anni fa, che lo ha visto sempre in prima linea, pronto a sacrificarsi per la sicurezza dei cittadini. Il "Maestro" dei Vigili del Fuoco. Giuseppe Costa è stato per molti suoi colleghi un "Maestro" che con il suo operato insegnava senza farlo direttamente. I colleghi, che hanno appreso la notizia nelle ultime ore, lo ricordano con grandissimo affetto.