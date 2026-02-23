Paesi Bassi s’insedia il nuovo governo guidato dal centrista Rob Jetten

Rob Jetten ha prestato giuramento come nuovo primo ministro dei Paesi Bassi, portando il paese a un cambio di leadership. La sua nomina deriva dall’accordo tra diversi partiti e segna una svolta politica significativa. Jetten, 38 anni, diventa il primo leader apertamente omosessuale a ricoprire questa carica. La sua nomina ha attirato l’attenzione di molte città e ha suscitato aspettative tra i cittadini, che ora seguono con interesse i primi passi del nuovo governo.

Il 23 febbraio ha prestato giuramento il nuovo governo olandese guidato dal centrista Rob Jetten, 38 anni, il più giovane primo ministro nella storia del paese e il primo apertamente omosessuale. Dopo 117 giorni di negoziati il D66 ha formato una coalizione con i cristianodemocratici del Cda (centrodestra) e con il Partito popolare per la libertà e la democrazia (Vvd, destra). La coalizione dispone di 66 seggi sui 150 del parlamento, dieci in meno rispetto alla maggioranza assoluta, e dovrà quindi ottenere il sostegno di altri partiti per far approvare le leggi. Dopo la sua vittoria elettorale, Jetten aveva dichiarato all’Afp che “è possibile sconfiggere i partiti populisti portando avanti un messaggio positivo per il proprio paese”. 🔗 Leggi su Internazionale.it

Rob Jetten nuovo premier dell’Olanda: è il più giovane e il primo dichiaratamente gay nella storia dei Paesi BassiRob Jetten ha assunto il ruolo di primo ministro dei Paesi Bassi, diventando il leader più giovane nella storia del paese e il primo apertamente gay a ricoprire questa carica.

Nasce il nuovo governo in Olanda: chi è Rob Jetten, premier più giovane di sempreRob Jetten, nuovo premier più giovane di sempre in Olanda, assume il comando dopo l’insediamento del governo di coalizione.

