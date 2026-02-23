Un incendio ha interessato un garage privato in via Roma a Paderno Dugnano, provocando la distruzione di un’auto parcheggiata al suo interno. La causa potrebbe essere un corto circuito scoperto nella serata di domenica, quando le fiamme si sono propagate rapidamente. Vigili del fuoco sono intervenuti per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area. Nessuno è rimasto ferito, ma i danni sono ingenti. La polizia ha avviato le indagini per chiarire l’origine dell’incendio.

Incendio in un garage condominiale: brucia un’auto, intervento dei vigili del fuoco | FOTOI vigili del fuoco sono intervenuti questa mattina in un condominio per spegnere un incendio in un garage.

Ronco Scrivia, brucia auto ibrida nel garage di un condominio, un anziano morto e tre persone intossicateA Ronco Scrivia, un incendio in un garage condominiale ha provocato la morte di un anziano e l’intossicazione di altre tre persone.

Argomenti discussi: Paderno, incendio in centro: brucia auto in un garage.

Nella mattinata di ieri, la Polizia Locale di Paderno Dugnano è intervenuta prontamente per un principio di incendio che ha interessato un mezzo adibito alla raccolta dei rifiuti. Gli agenti hanno messo in sicurezza l’area e regolato la circolazione fino all’arriv - facebook.com facebook