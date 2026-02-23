Outfit sobri o colpi di scena? A Sanremo la moda è tutta da scoprire

Con l’avvicinarsi della prima serata del Festival di Sanremo 2026, l’attesa non riguarda solo le melodie che risuoneranno all’ Ariston, ma anche l’impatto visivo che ogni artista saprà lasciare sul pubblico. La moda sanremese è da sempre un terreno di confronto tra generazioni e stili diversi, dove il rigore del passato sfida l’audacia del presente. Quest’anno, la curiosità è particolarmente alta per le scelte di Laura Pausini e Carlo Conti: se per il conduttore ci si aspetta una conferma del suo stile impeccabile e istituzionale, per la cantante romagnola si vocifera di una svolta verso un look da “dark lady” contemporanea. 🔗 Leggi su Zon.it

