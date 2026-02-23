Oroscopo di Paolo Fox per oggi 23 febbraio | lunedì di ripartenze per i Pesci nuovi equilibri per la Bilancia

Paolo Fox ha annunciato che oggi, 23 febbraio, i Pesci si concentrano su nuove energie per riprendere il ritmo, mentre la Bilancia cerca di trovare un equilibrio tra impegni e emozioni. La giornata porta sfide diverse per entrambi i segni, con i Pesci pronti a lasciarsi alle spalle momenti difficili e la Bilancia a rivedere le proprie priorità. Le previsioni indicano che questa giornata potrebbe portare cambiamenti importanti.

Ecco l’oroscopo di Paolo Fox per lunedì 23 febbraio! Il lunedì non è mai solo un giorno. È un punto di ripartenza mentale. Non importa quanto hai riposato, cosa hai fatto nel weekend o come ti senti stamattina. Quello che conta davvero è l’atteggiamento con cui entri nella giornata. C’è una differenza enorme tra chi inizia il lunedì con resistenza e chi lo inizia con presenza. Non serve entusiasmo forzato. Serve lucidità. Serve sapere che ogni settimana è una nuova possibilità per fare scelte leggermente diverse, anche solo nell’atteggiamento. Oroscopo di Paolo Fox, lunedì 23 febbraio 2026, segno per segno. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Lunedì 23 febbraio 2026

Oroscopo Paolo Fox di domani per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Lunedì 23 febbraio 2026Paolo Fox pubblica l’oroscopo di domani, motivato dalle previsioni astrologiche aggiornate.

