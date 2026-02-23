Oroscopo della settimana | Acquario non agite d’impulso Fase di chiarimenti per lo Scorpione Pesci | è l’inizio di un nuovo capitolo

L’ingresso di Sole, Mercurio e Venere nello stesso segno ha portato un cambiamento nelle emozioni e nei rapporti. Questa configurazione favorisce momenti di riflessione e chiarimenti, soprattutto per lo Scorpione e i Pesci. La presenza di questi pianeti intensifica l’intuito e spinge a cercare sincerità nelle relazioni. La nuova fase invita a confrontarsi con le proprie emozioni e a fare chiarezza, aprendo un capitolo diverso nella vita di molti.

La stagione dei Pesci entra nel vivo e l’atmosfera generale cambia ritmo. Con Sole, Mercurio e Venere nello stesso segno, le emozioni diventano più presenti, l’intuito si fa più forte e anche i rapporti tendono a cercare maggiore verità. Non è una settimana da affidarsi al senso pratico o alla logica, molte risposte arrivano da sensazioni, incontri, coincidenze. Allo stesso tempo Marte in Acquario continua a spingere verso decisioni più libere e meno condizionate dalle aspettative degli altri. C’è il desiderio di cambiare qualcosa, di uscire da schemi che ormai stanno stretti. La Luna accompagna questo passaggio spostandosi dal Toro al Leone: si parte con il bisogno di stabilità e concretezza, per poi arrivare lentamente a un clima più espressivo, diretto, creativo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

