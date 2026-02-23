Oroscopo della settimana | Acquario non agite d’impulso Fase di chiarimenti per lo Scorpione Pesci | è l’inizio di un nuovo capitolo

L’ingresso di Sole, Mercurio e Venere nello stesso segno ha portato un cambiamento nelle emozioni e nei rapporti. Questa configurazione favorisce momenti di riflessione e chiarimenti, soprattutto per lo Scorpione e i Pesci. La presenza di questi pianeti intensifica l’intuito e spinge a cercare sincerità nelle relazioni. La nuova fase invita a confrontarsi con le proprie emozioni e a fare chiarezza, aprendo un capitolo diverso nella vita di molti.

