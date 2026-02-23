Oroscopo della settimana 23 febbraio – 1 marzo 2026

Mercurio entra in retromarcia in Pesci, creando confusione tra i pianeti come un automobilista che sbaglia manovra e blocca il traffico. La posizione del pianeta causa disguidi nelle comunicazioni e nelle decisioni, influenzando le relazioni quotidiane. Questa settimana, i contrasti tra intuizione e ragione si fanno più evidenti, portando a incomprensioni e situazioni impreviste. La confusione cosmica si fa sentire anche nelle piccole scelte di ogni giorno.

Benvenuti nella settimana in cui Mercurio decide di fare retromarcia in Pesci, come quando al semaforo davanti a te qualcuno non sa fare la retromarcia e crea il caos cosmico. Giovedì il pianeta della comunicazione si mette in reverse gear, e i segni mobili (Gemelli, Vergine, Sagittario, Pesci) sono ufficialmente autorizzati a dare la colpa a Mercurio per ogni messaggio inviato alla persona sbagliata. Il cielo è dominato dall’energia dei Pesci con Sole, Mercurio e Venere tutti ammassati nel segno come turisti in un B&B economico. L’atmosfera è sensibile, intuitiva, sognante. traduzione: questa settimana potreste piangere davanti alla pubblicità del pandoro e nessuno sa perché. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

