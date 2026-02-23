Oroscopo 23 02 – 26 02 2026

L’oroscopo di questa settimana rivela che l’Ariete si sente energico e pronto a affrontare ogni sfida, spinto da un’onda di motivazione. La causa è l’influsso positivo di Mercurio, che rafforza la sua determinazione. La presenza di pianeti in aspetto favorevole rende più facile concentrarsi e agire con decisione, ma bisogna stare attenti a non reagire impulsivamente a parole ambigue. L’Ariete si prepara a vivere giorni intensi.

? Ariete. Settimana sprint! Hai il turbo inserito e zero voglia di perdere tempo. Attenzione solo a non rispondere “di pancia” a un messaggio ambiguo. In amore sei diretto come un vocale di 3 secondi: o sì o no.? Toro. Mood: “non mi stressate”. Fai bene. Da oggi a giovedì punta sulla qualità, non sulla quantità. Una piccola soddisfazione economica o lavorativa potrebbe farti sorridere. In amore meno testardaggine, più carezze.? Gemelli. Periodo brillante! Messaggi, chiamate, incontri casuali che tanto casuali non sono. Hai fascino comunicativo alle stelle. Attenzione solo a non promettere tre cose nello stesso momento. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

Oroscopo 16/02 – 19/02 2026L'oroscopo dal 16 al 19 febbraio 2026 si concentra sull'Ariete, che si sente deciso a prendere in mano le situazioni grazie a un umore da protagonista.

Oroscopo 2/02 – 5/02 2026Questa settimana inizia con energia per l’Ariete.

OROSCOPO LORELLA dal 26 al 01 febbraio 2026

Argomenti discussi: Oroscopo: le previsioni della nostra tarologa per la settimana dal 19 al 26 febbraio segno per segno; L'Oroscopo della settimana dal 23 febbraio al 1 marzo 2026; L’oroscopo della settimana dal 23 febbraio al 1 marzo 2026: Cancro e Pesci amati e sognanti; Oroscopo della settimana: Ariete determinato, Toro solido, Acquario radicale, Cancro protettivo. Vergine? Mette tutto in discussione.

