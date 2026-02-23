Oro olimpico e jet privato | il viaggio da sogno della pattinatrice olandese Jutta Leerdam che ha battuto tutti

Jutta Leerdam ha deciso di lasciare Milano Cortina 2026 con un gesto spettacolare: ha preso un jet privato, portando con sé due medaglie, una d’oro e una d’argento, simbolo dei suoi successi. La pattinatrice olandese ha voluto con questo gesto celebrare la sua vittoria e il traguardo raggiunto. La sua scelta di partire con un volo esclusivo ha attirato l’attenzione di molti. Ora si prepara a tornare a casa con un ricordo unico alle spalle.

Jutta Leerdam ha lasciato Milano Cortina 2026 nel modo più spettacolare possibile: a bordo di un jet privato, con una medaglia d’oro e una d’argento appese al collo, e un sogno finalmente realizzato. La pattinatrice olandese, fidanzata del controverso YouTuber e pugile Jake Paul, ha condiviso sui social i momenti del suo viaggio di ritorno, offrendo ai fan uno sguardo esclusivo su come si celebra quando si diventa campioni olimpici. Le immagini pubblicate su Instagram raccontano una storia di lusso e merito conquistato sul ghiaccio. Jutta, 27 anni, appare radiosa mentre posa con le sue due medaglie a bordo dell’aereo privato, decorato con palloncini arancioni in onore dei colori nazionali olandesi. 🔗 Leggi su Screenworld.it

Jutta Leerdam, oro e record olimpico: la pattinatrice da 5 milioni di followerJutta Leerdam conquista l’oro nei 1.

Il jet privato di Jutta Leerdam, coi palloncini arancioni e i cuscini Hermès da 1000 euroJutta Leerdam ha scelto di partire dal villaggio olimpico a bordo di un jet privato di lusso, decorato con palloncini arancioni e cuscini Hermès dal valore di mille euro.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.

Argomenti discussi: Ning batte anche Jet Stolz e si prende un clamoroso oro; Jutta Leerdam, l'oro olimpico e quel pregiudizio sul make-up; Quanto guadagnano gli atleti per le medaglie alle Olimpiadi 2026: il valore di oro, argento e bronzo; Jutta Leerdam: perché quel reggiseno mostrato dopo l'oro olimpico vale un milione.

Jutta Leerdam, ritorno in Olanda in pompa magna: con un jet privato e cuscini da mille euroCuscini da 690 a mille euro sul jet privato con il quale Jutta Leerdam, pattinatrice olandese e fidanzata del noto youtuber Jake Paul, è tornata a casa, in Olanda, dopo ... ilmessaggero.it

Dall'oro olimpico al reggiseno da un milione di dollari: perché tutti parlano di Jutta LeerdamDalla pista di Milano-Cortina ai social, la campionessa olandese trasforma ogni dettaglio in visibilità globale. supereva.it

Dopo il trionfo olimpico, Jutta Leerdam è partita a bordo di un jet privato decorato con palloncini arancioni e cuscini Hermès da 1000 euro. Non poteva mancare una Birkin come "regalo" per la campionessa. Il suo rientro da star - facebook.com facebook

‘DOLCE VENERE DI RIMMEL’ A CHI LA GNOCCHISSIMA JUTTA LEERDAM RISPONDE ALLE CRITICHE PER IL TRUCCO.. x.com