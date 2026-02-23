Ordigno bellico trovato in un cestino dei rifiuti in una piazzola sull' autostrada Torino-Milano a Chivasso rischio disagi per la circolazione

Un proiettile da mortaio è stato scoperto questa mattina in un cestino della spazzatura su una piazzola dell’autostrada Torino-Milano a Chivasso, provocando preoccupazioni per possibili disagi alla circolazione. La presenza dell’ordigno, che potrebbe essere risultato di uno scarto bellico, ha portato alla chiusura temporanea di alcune corsie mentre gli artificieri rimuovevano il pericolo. La polizia ha avviato le indagini per verificare come sia finito lì e chi possa averlo abbandonato.

Un ordigno bellico, tecnicamente un proiettile da mortaio, è stato trovato nella prima mattinata di oggi, lunedì 23 febbraio 2026, in un cestino della spazzatura in una piazzola di sosta sull'autostrada Torino-Milano a Chivasso, in direzione del capoluogo piemontese. Sul posto sono intervenuti immediatamente gli agenti della polizia stradale di Novara, che hanno contattato gli artificieri. La prima cosa da capire è se l'ordigno contenga esplosivo o se sia invece un involucro vuoto. Quasi sicuramente è stato abbandonato da qualcuno che lo ha trovato in casa e voleva sbarazzarsene. In ogni caso, la procedura potrebbe comportare disagi per il traffico per l'intera giornata. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

