ora sappiamo come spendere lo stipendio in arrivo

Il fashion month ha portato nuove tendenze in passerella, spingendo molti a rivedere le proprie spese. Le sfilate nelle principali capitali della moda attirano l’attenzione di consumatori e addetti ai lavori, desiderosi di aggiornarsi sulle ultime creazioni. Con l’inverno ormai agli sgoccioli, il momento è propizio per investire in capi di stagione o in accessori di tendenza. La voglia di rinnovare il guardaroba si fa sentire, anche se il portafoglio richiede attenzione.

F ebbraio è agli sgoccioli, e così l’inverno. Periodo dell’anno più adatto a fare shopping di tendenze non c’è: complice il fashion month ricco di nuovi spunti in scena proprio adesso nelle capitali della moda, i must-have sono all’ordine del giorno. Certo, lo stipendio non basta mai, ma a volte è sufficiente indirizzare anche solo una piccola parte del budget allo shopping per trasformare il look. Outfit di febbraio 2026: ispirazioni chic per look caldi, stratificati e sempre attuali X Leggi anche › Come vestirsi a febbraio 2026? 5 idee per sfidare con stile gli ultimi colpi d’inverno Gli ankle boots per la primavera, i jeans che durano una vita, l’accessorio da testa a prova di fashion icon. 🔗 Leggi su Iodonna.it

Leggi anche: Stipendio docenti e ATA, come riconoscere se lo stipendio è corretto. Quando gli aumenti e quanto in busta paga? VIDEO

Lagarde esagerata. Si alza lo stipendio e ora guadagna quattro volte più del presidente FedLagarde ha recentemente aumentato il suo stipendio, arrivando a guadagnare quattro volte più del presidente della Federal Reserve.

QUANDO ARRIVA LO STIPENDIO..E IL GIORNO DOPO #commesso #stipendio #povero #lavoro #humor

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Scegliere bene significa mangiare meglio, senza spendere una fortuna. Vieni a trovarci in Via Guido Dorso, 73 – Bari Ordina a domicilio al 080 897 0229 #saborosa #bari @elchurrascobari - facebook.com facebook