Ora ho un’idea più chiara su questa rosa

Carmine Parlato ha dichiarato di aver chiarito la sua posizione sulla rosa della Spal, dopo aver osservato le ultime partite. La causa di questa nuova consapevolezza deriva dall’attenzione dedicata ai dettagli e alle prestazioni della squadra. Parlato spiega di voler continuare a supportare i compagni, anche dalla panchina, finché le condizioni lo permettono. La sua determinazione si manifesta nel desiderio di contribuire ancora sul campo o in panchina.
Carmine Parlato non è stato fermo un minuto sulla panchina della Spal. "Finché posso voglio giocare insieme ai ragazzi, anche se da bordo campo. Cerco di dare la massima serenità ma anche grinta e cattiveria, per spronarli" dirà al termine dell'intervista post gara. All'inizio invece spiega come è arrivato il rotondo successo ottenuto in casa, finalmente dopo tre mesi, contro la squadra dell' Osteria Grande. "Abbiamo provato a trovare strade diverse – spiega – e oggi abbiamo fatto il nostro dovere. E' quello che cercavamo da quando sono arrivato, questa volta abbiamo creato meno ma abbiamo finalizzato al cento per cento.

