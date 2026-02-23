Opere ticket e turisti | l' onda dei Giochi già vale 5,3 miliardi

Le vendite di biglietti e l’afflusso di turisti hanno generato già 5,3 miliardi di euro. Sono stati venduti oltre 1,3 milioni di ticket, rappresentando circa l’88% dei posti disponibili. La forte domanda ha superato le previsioni iniziali, portando a un afflusso record di visitatori nelle zone delle opere e degli eventi. La crescita si riflette anche nell’aumento delle spese per servizi e strutture turistiche. Questa tendenza continua a influenzare l’economia locale.

Un milione e 300mila biglietti venduti, «circa l'88% della capacità complessiva, un numero più alto delle aspettative. Siamo molto soddisfatti». L'ad della Fondazione Milano Cortina Andrea Varnier e il presidente Giovanni Malagò a poche ore dalla cerimonia di chiusura dei Giochi invernali 2026 - ieri all'Arena di Verona - si godono il successo della biglietteria (preceduta da polemiche sui prezzi), la standing ovation appena incassata al termine della sessione del Cio in mattinata a Milano e la scommessa, vinta, di organizzare i primi Giochi «diffusi» nella storia, gare spalmate tra Lombardia e Veneto, 22mila chilometri quadrati di territorio. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Paperdi Juvecaserta, vendita dei biglietti per la sfida con Quarrata. E' già corsa al ticketA partire dalle ore 11 di domani, martedì 27 gennaio, sarà possibile acquistare i biglietti per la partita di Serie B tra Paperdi Juvecaserta e Quarrata, in programma domenica 1 febbraio al PalaPiccolo.

Fontana di Trevi, dal 7 gennaio ticket per turisti: il Campidoglio smentisceDal 7 gennaio, visitare la Fontana di Trevi a Roma potrebbe richiedere l'acquisto di un ticket di due euro per i turisti, mentre i residenti continueranno ad accedere gratuitamente.

Ticket per turisti a Fontana di TreviUn ticket per i turisti alla Fontana di Trevi e in altri cinque siti monumentali e museali finora gratuiti. Dal primo febbraio il Campidoglio introdurrà un nuovo sistema tariffario: due euro per ... ansa.it

Ticket a due euro alla fontana di Trevi: i turisti approvano e si mettono in fila | A marzo via le transenne «obbrobio»La maggior parte dei visitatori stranieri promuove l'introduzione del ticket, efficace nel diluire l'affollamento e utile per raccogliere risorse da destinare a una migliore fruizione del monumento ... msn.com

Le mille e una declinazioni dell’amore nelle opere del MAO Visita guidata a cura di Coopculture/Guided tour by CoopCulture Sab/Sat 14.2 15:30 MAO €10 + ingresso al museo/entrance ticket (gratuito con/free with Carta Musei) Acquisto online - facebook.com facebook