Opera in salotto | in Porto vecchio la serata che omaggia Donizetti

L’Accademia Lirica Santa Croce di Trieste organizza “Opera in salotto”, uno spettacolo dedicato a Donizetti, per celebrare il suo contributo alla musica. La serata si svolge nel salotto di un palazzo storico di Porto Vecchio, dove i musicisti interpretano frammenti delle sue opere più celebri. La scelta di questo luogo intimo permette al pubblico di immergersi nella vita del compositore. La serata si conclude con un’anticipazione del prossimo concerto.

Un viaggio affascinante nella vita e nelle opere di uno dei più grandi protagonisti del melodramma ottocentesco, il compositore Gaetano Donizetti: si presenta così lo spettacolo-concerto "Opera in salotto. Incontriamo Donizetti" che l'Accademia Lirica Santa Croce di Trieste propone sabato 28 febbraio, alle ore 18, alla Sala Luttazzi del Magazzino 26 in Porto vecchio a Trieste, con il contributo del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia. L'evento – a ingresso libero – è inserito nella rassegna "Una Luce sempre accesa", promossa e organizzata dal Comune di Trieste - Assessorato alle politiche della cultura e del turismo.

