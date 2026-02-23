Omicidio tra i campi | marito accende incendio per uccidere moglie

Un uomo ha dato fuoco alla casa della moglie, motivato dalla lite scoppiata quella mattina. Il gesto ha provocato un incendio che ha danneggiato l’abitazione e messo in pericolo i vicini. La polizia ha trovato prove che collegano l’incendio a un episodio di violenza precedente tra i due. La comunità locale si interroga sulle cause di questa tragedia. Le autorità continuano le indagini per chiarire i motivi dell’accaduto.

L’incidente che nascondeva un omicidio: la ricostruzione. La strada provinciale 13, tra le campagne di San Severo, è diventata la scena di un dramma che ha sconvolto la tranquillità del piccolo centro. Lucia Salcone, 47 anni, è morta carbonizzata il 27 settembre 2024 in un incidente stradale che, secondo gli inquirenti, sarebbe stato simulato. L’auto su cui viaggiava insieme al marito, Ciro Caliendo, 48 anni, è andata a fuoco, ma le circostanze del sinistro hanno subito sollevato sospetti. Gli investigatori della Polizia stradale di San Severo e della Squadra mobile di Foggia hanno lavorato per mesi, ricostruendo minuto per minuto gli eventi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

