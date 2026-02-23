Omicidio Rogoredo sulla pistola solo Dna poliziotto Piantedosi specifica | ‘Caso affrontato senza scudi immunitari’

Il caso dell’omicidio a Rogoredo è stato chiarito grazie al Dna ritrovato sulla pistola, che appartiene a un poliziotto coinvolto. La versione ufficiale sottolinea che l’indagine è stata condotta senza protezioni o scudi immunitari, smentendo qualsiasi teoria di copertura. Il fatto che il materiale genetico sia stato l’unico elemento determinante ha portato a un’accertata responsabilità. La vicenda si conclude con un’indagine rigorosa e senza favoritismi.

La trama si infittisce ma apre anche a nuove piste da perseguire. In conferenza stampa, il pm titolare delle indagini Giovanni Tarzia, ha infatti spiegato che dagli accertamenti di questo primo mese di lavoro degli inquirenti sarebbero emersi "interessamenti" del poliziotto per l'attività dello spacciatore e di certo una "conoscenza" pregressa. Insomma, dettagli non indifferenti che potrebbero far emergere la verità come sugheri dall'acqua. Ora, quindi, i prossimi step investigativi, riguarderanno anche la ricostruzione delle effettive disponibilità economiche di Cinturrino dopo che numerosi testimoni, spacciatori e tossicodipendenti della zona, hanno riferito di aver subito richieste estorsive di denaro e droga, fino all'ammontare di 100-200 euro e 5 grammi di cocaina al giorno.

Pusher assassinato a Rogoredo, il poliziotto Cinturrino fermato per omicidio volontario. «Sulla pistola c'è solo il Dna dell'agente»Abderrahim Mansouri è stato ucciso a Rogoredo, probabilmente a causa di un confronto sfociato in violenza.

Sparatoria Milano, Piantedosi: “non diamo scudi immunitari a nessuno”L’incidente di via Giuseppe Impastato a Milano ha portato alla tragica perdita di un giovane di origine nordafricana.

