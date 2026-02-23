Omicidio Rogoredo | Colpito mentre scappava | la prova del Dna sulla pistola incastra il poliziotto siciliano

Il DNA sulla pistola conferma il coinvolgimento di un poliziotto siciliano nell’omicidio di un marocchino a Rogoredo, avvenuto il 26 gennaio. La prova genetica collega direttamente l’arma all’aggressore, che avrebbe colpito il malcapitato mentre tentava di scappare. La vicenda ha portato all’arresto dell’assistente capo Carmelo Cinturrino, residente in Sicilia e ufficialmente in servizio presso il Commissariato. La scena del delitto e i riscontri biologici hanno chiarito alcuni dettagli dell’episodio.

L’assistente capo della Polizia di Stato Carmelo Cinturrino, residente in Sicilia e dimorante ufficialmente presso il Commissariato, è stato fermato con l’accusa di omicidio volontario per la morte del marocchino Abderrahim Mansouri, ucciso a Rogoredo il 26 gennaio scorso. Le tracce sulla pistola Sulla riproduzione della pistola trovata accanto al corpo di Mansouri non sono state trovate tracce di Dna della vittima ma solo quelle dell’assistente capo. Lo ha spiegato in conferenza stampa il pm titolare delle indagini Giovanni Tarzia. Nel provvedimento di fermo della Procura di Milano si legge che Mansouri «non ha mai impugnato la pistola» mentre Cinturrino, «lungi dall’aver spostato l’arma con un semplice gesto», «l'ha maneggiata in modo tale da lasciare tracce biologiche in più punti». 🔗 Leggi su Feedpress.me

Omicidio Rogoredo, sulla pistola solo Dna poliziotto. Piantedosi specifica: ‘Caso affrontato senza scudi immunitari’Il caso dell’omicidio a Rogoredo è stato chiarito grazie al Dna ritrovato sulla pistola, che appartiene a un poliziotto coinvolto.

Pusher assassinato a Rogoredo, il poliziotto Cinturrino fermato per omicidio volontario. «Sulla pistola c'è solo il Dna dell'agente»Abderrahim Mansouri è stato ucciso a Rogoredo, probabilmente a causa di un confronto sfociato in violenza.

