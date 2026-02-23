Omicidio Rogoredo | Colpito mentre scappava | la prova del Dna sulla pistola incastra il poliziotto di Alì Terme

Il test del DNA sulla pistola ha collegato un poliziotto di Alì Terme all’omicidio di Rogoredo, avvenuto il 26 gennaio. La prova liquida la versione dell’agente, che sosteneva di essere stato colpito mentre tentava la fuga. La scena del crimine, con tracce di sangue e impronte, indica che l’ufficiale ha avuto un ruolo diretto nell’evento. La sua posizione ora è sotto scrutinio, mentre gli investigatori proseguono le indagini.

L’assistente capo della Polizia di Stato Carmelo Cinturrino, originario di Alì Terme e dimorante ufficialmente presso il Commissariato, è stato fermato con l’accusa di omicidio volontario per la morte del marocchino Abderrahim Mansouri, ucciso a Rogoredo il 26 gennaio scorso. Le tracce sulla pistola Sulla riproduzione della pistola trovata accanto al corpo di Mansouri non sono state trovate tracce di Dna della vittima ma solo quelle dell’assistente capo. Lo ha spiegato in conferenza stampa il pm titolare delle indagini Giovanni Tarzia. Nel provvedimento di fermo della Procura di Milano si legge che Mansouri «non ha mai impugnato la pistola» mentre Cinturrino, «lungi dall’aver spostato l’arma con un semplice gesto», «l'ha maneggiata in modo tale da lasciare tracce biologiche in più punti». 🔗 Leggi su Feedpress.me

Omicidio Rogoredo: "Colpito mentre scappava": la prova del Dna sulla pistola incastra il poliziotto sicilianoIl DNA sulla pistola conferma il coinvolgimento di un poliziotto siciliano nell’omicidio di un marocchino a Rogoredo, avvenuto il 26 gennaio.

Omicidio Rogoredo, sulla pistola solo Dna poliziotto. Piantedosi specifica: ‘Caso affrontato senza scudi immunitari’Il caso dell’omicidio a Rogoredo è stato chiarito grazie al Dna ritrovato sulla pistola, che appartiene a un poliziotto coinvolto.

Approfondimenti, notizie e discussioni

Argomenti discussi: Rogoredo, il pusher ucciso da Cinturrino con un solo colpo alla tempia. L'ipotesi della pistola finta messa in scena e le frasi dell'altro agente: Fui mandato da lui a prendere uno zaino; Omicidio di Mansouri, cade la versione del poliziotto: Taglieggiava la vittima per denaro e droga; Rogoredo, la versione dell’agente crolla tra le contraddizioni; Ucciso da un poliziotto a Rogoredo, il legale: Era al telefono quando è stato colpito, si è sentito lo sparo.

Uomo ucciso a Rogoredo, fermato per omicidio volontario il poliziotto che ha sparatoLeggi su Sky TG24 l'articolo Uomo ucciso a Rogoredo, fermato per omicidio volontario il poliziotto che ha sparato ... tg24.sky.it

Rogoredo, il racconto di un testimone: Mansouri non era armato ed è stato colpito dall’agente mentre stava scappandoUn testimone oculare avrebbe assistito all’omicidio di Abderrahim Mansouri, riferendo che il 28enne non sarebbe stato armato e ... blitzquotidiano.it

Pusher ucciso a Rogoredo con un colpo di pistola alla testa, il poliziotto Cinturrino fermato per “omicidio volontario” i dettagli --> https://www.teleone.it/2026/02/23/pusher-ucciso-a-rogoredo-il-poliziotto-cinturrino-fermato-per-omicidio-volontario/ - facebook.com facebook

#omicidio a #rogoredo, un poliziotto: «Ho temuto che Carmelo Cinturrino potesse spararmi». #monsouri temeva l'assistente capo: i due si conosc... x.com