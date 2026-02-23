Omicidio premeditato | arrestato imprenditore per morte moglie
Ciro Caliendo ha accusato di aver ucciso la moglie Lucia Salcone, causando grande sorpresa tra la comunità locale. Le forze dell’ordine hanno deciso di intervenire dopo aver raccolto prove che indicano un fatto doloso, svelando dettagli inquietanti sulla dinamica. Caliendo è stato portato in custodia, mentre gli investigatori continuano a raccogliere elementi per chiarire le motivazioni. La vicenda ha suscitato forte coinvolgimento tra i vicini e gli amici della coppia.
Ciro Caliendo arrestato per l’omicidio della moglie Lucia Salcone: non fu un incidente. San Severo, 23 febbraio 2026 – All’alba di oggi, la polizia ha eseguito un mandato di custodia cautelare nei confronti di Ciro Caliendo, imprenditore vitivinicolo di San Severo, gravemente indiziato dell’omicidio della moglie Lucia Salcone. L’evento, inizialmente considerato un incidente stradale, risale al 27 settembre 2024 sulla Sp 13, in agro di San Severo. Le indagini, dirette dalla Procura di Foggia, hanno portato alla luce incongruenze nella ricostruzione fornita da Caliendo, che ha portato all’accusa di omicidio premeditato. 🔗 Leggi su Ameve.eu
San Severo: morte di Lucia Salcone, arrestato il marito. Accusa: omicidio volontario premeditato Secondo la contestazione fu un incidente stradale simulatoLucia Salcone è morta il 27 settembre 2024 in un incidente stradale avvenuto a San Severo, causando grande scalpore.
Uccise la moglie in un finto incidente stradale, arrestato imprenditore a San SeveroUn imprenditore di San Severo ha ucciso la moglie fingendo un incidente stradale, dopo una lite violenta.
